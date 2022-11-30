شولتس يجدد عرض نشر أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت في بولندا

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جدد المستشار الألماني أولاف شولتس عرض بلاده الخاص بنشر أنظمة دفاع جوي ألمانية طراز باتريوت في بولندا.

وقال شولتس في برلين اليوم الثلاثاء :" عرضنا إلى الحكومة البولندية لحماية البلاد لا يزال مطروحا".

ووعد شولتس أوكرانيا بمزيد من الدعم عبر نوع آخر للتصدي للهجمات الجوية " وعرضنا للتو إمكانيات توريد جديدة لدبابات جيبارد" دون أن يذكر تفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أمدت أوكرانيا بالفعل بـ 30 قطعة من دبابات الدفاع الجوي طراز جيبارد.

كان صاروخ سقط فوق أراض بولندية في منتصف الشهر الجاري، وفي أعقاب هذه الحادثة، عرضت الحكومة الألمانية على وارسو نشر بطاريات دفاع جوي طراز باتريوت لتأمين المجال الجوي البولندي، غير أن الجانب البولندي قال إن نشر هذه البطاريات في أوكرانيا سيكون أكثر منطقية.

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال اليوم إن " صواريخ باتريوت والمحولات هي أكثر ما تحتاجه أوكرانيا".

كانت ألمانيا أمدت أوكرانيا بدبابات جيبارد بالإضافة إلى نظام دفاع جوي حديث طراز إيريس-تي الذي يستطيع أن يحمي مدينة كبيرة بالكامل.

وكان شولتس أجرى اتصالات هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، وقال شولتس إن الرئيس الأوكراني أعرب عن "امتنانه الشديد" لتوريدات الأسلحة الألمانية، وأضاف أن الدفاع الجوي الألماني له "تأثيرات كبيرة للغاية" بالنسبة لأوكرانيا.