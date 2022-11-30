 عبر رسالة مفخخة.. انفجار داخل سفارة أوكرانيا في مدريد - بوابة الشروق
الأربعاء 30 نوفمبر 2022 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

عبر رسالة مفخخة.. انفجار داخل سفارة أوكرانيا في مدريد

وكالات:
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 4:53 م

في هجوم يعتبر الأول من نوعه، أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة الأربعاء بـ"انفجار" داخل السفارة فيما كانت "تتعامل مع رسالة"، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الاسبانية.

وأوضح هذا المصدر في رسالة أن "الشرطة الوطنية أبلغت قرابة الساعة الواحدة ظهراً، بحدوث انفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد. وقع عندما كان أحد موظفي السفارة يتعامل مع رسالة"، بحسب موقع " العربية.نت" الإخباري.

وأضاف أن "هذا الموظف أصيب بإصابة طفيفة وتوجه بنفسه إلى المستشفى" لتلقي العلاج.

وقال المصدر "فتحت الشرطة الوطنية تحقيقا تشارك فيه الشرطة العلمية".

من جانبها، فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك