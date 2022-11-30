التضخم في منطقة اليورو ينخفض قليلا إلى 10% بعد تسجيله رقما قياسيا في أكتوبر

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو، قليلا في شهر نوفمبر الجاري، من المستوى القياسي الذي سجله في الأشهر الماضية، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات التابع للمنطقة "يوروستات"، اليوم الأربعاء.



وقال تقرير "يوروستات"، إن مؤشر أسعار المستهلكين لا يزال مرتفعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ التضخم ذروته في أكتوبر الماضي عند 6ر10% حيث كان أعلى مستوى للتضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة منذ 2020.



وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع التضخم، لكن إلى 4ر10% فقط.



وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تراجع معدل التضخم خلال الشهر الحالي جاء بفضل تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، في حين زادت وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء.



ويقول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، إن بيانات التضخم الأخيرة ستكون حيوية عندما يتخذون قرارهم بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع مجلس محافظي البنك المقرر يوم 15 ديسمبر المقبل.



وتواصل أسعار الطاقة في منطقة اليورو الارتفاع، لكن ليس بشكل ملحوظ كما في الأشهر الماضية.



ومع ذلك، لا تزال مرتفعة بنسبة 9ر34% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.



وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6ر13% خلال الشهر الجاري. وفيما يتعلق بهذا البند، ازداد الاتجاه التصاعدي في الأسعار بشكل ملحوظ.



وزادت أسعار السلع الأخرى بنسبة 1ر6%. وكانت الخدمات أكثر تكلفة بنسبة 2ر4% مقارنة بما كانت عليه قبل عام.



وظل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، ثابتا عند 5%.