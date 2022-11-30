 بيلوسي تهنئ حكيم جيفريز على انتخابه زعيما للحزب الديمقراطي في مجلس النواب - بوابة الشروق
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بيلوسي تهنئ حكيم جيفريز على انتخابه زعيما للحزب الديمقراطي في مجلس النواب

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 9:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 9:03 م

هنأت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي النائب الديمقراطي حكيم جيفريز على انتخابه ليصبح زعيماً جديداً للحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

كما احتفلت رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها بتعيين النائبة كاثرين كلارك والنائب بيت أجويلر كنائبي للرئيس الجديد، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتمثل القائمة الجديدة للديمقراطيين تحولًا تاريخيًا بين الأجيال في القيادة حيث قادت بيلوسي الديمقراطيين في مجلس النواب لما يقرب من 20 عامًا.

وقالت بيلوسي: "تهانينا لرئيس الحزب الجديد حكيم جيفريز، وكاثرين كلارك. يعكس هذا الجيل الجديد من القادة معًا حيوية وتنوع أمتنا العظيمة - وسيعيدون تنشيط الحزب بطاقتهم الجديدة وأفكارهم ومنظورهم".

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