الأمين العام للأمن والتعاون في أوروبا: المنظمة تعاني من نقص في التمويل

لفتت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، اليوم الخميس، إلى أن المنظمة تعاني من نقص حاد في التمويل.

وقالت الدبلوماسية الألمانية، "نحن نخسر عاملين عبر المنظمة، إنهم أناس يريدون دعم عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولكن ببساطة لا يمكنهم تحمل ذلك"، مشيرة إلى تداعيات استخدام روسيا حق النقض لمنع اتخاذ قرارات مهمة بشأن الميزانية.

ونجت المنظمة من الإفلاس بالكاد خلال العام الجاري بفضل تبرعات من دولها الأعضاء.

وأضافت، "نتيجة لذلك، مستوى الموارد الذي نعمل به أصبح غير مستدام حقا، واضطررنا خلال العام الجاري لإنشاء صندوق خاص لتكملة تكاليف التشغيل الأساسية، للتعويض عن التضخم وغيره من النفقات المرتفعة".

ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 57 عضوا، من بينهم أوكرانيا وروسيا، وهي تعاني من أزمة منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.