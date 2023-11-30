راعي الأقباط الكاثوليك بلبنان: أدعو أبناء الكنيسة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني مقدس

دعا الأب أنطونيوس مقار إبراهيم، راعي الأقباط الكاثوليك في لبنان (تابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك المصرية) جميع أبناء الكنيسة المصريين المقيمين في لبنان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تجرى في لبنان ابتداءً من التاسعة من صباح غد الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأكد الأب أنطونيوس ـ في تصريح خاص لوكالة وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس ـ أن المُشاركة في الانتخابات واجب وطني مقدس، مشددًا على ضرورة التعبير عن الرأي والإدلاء بالأصوات في الانتخابات.

وتوجه الأب أنطونيوس لأبناء الكنيسة من المصريين برسالة، قال فيها: "صوتك له قيمة ودورك في الانتخابات أكيد له الدور المهم، فلا تتأخر عن الواجب لانه يُعد واجبًا مقدسًا".

وأوصى أبناء الكنيسة بالصلاة لأجل الرؤساء والمسئولين كي يوفقهم الرب في كل عملٍ صالح لخير الوطن والإنسان.