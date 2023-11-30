لجنتا برن وجنيف تستعدان لاستقبال أبناء الجالية المصرية في أول أيام الانتخابات الرئاسية

استكملت كل من سفارة مصر في العاصمة السويسرية برن وقنصلية مصر في جنيف، اليوم الخميس، كل الاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية المصرية في سويسرا في أول أيام التصويت للانتخابات الرئاسية بالخارج غدًا الجمعة، حيث ستفتح اللجنتان أبوابهما للمصوتين في الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً على مدى أيام التصويت الثلاث.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 غدا الجمعة، لتصويت المصريين بالخارج ولمدة ثلاث أيام (1 - 3 ديسمبر 2023)، وللمصريين في الداخل خلال أيام 10 و11و12 ديسمبر المُقبل.

وتم تجهيز مقري اللجنتين الانتخابيتين بما يتناسب والمعايير والشروط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وبما يسهل على أبناء الجالية في جنيف (المنطقة الناطقة بالفرنسية من سويسرا) وضواحيها وكذلك في برن (المنطقة الناطقة بالألمانية من سويسرا) الإدلاء بأصواتهم والوفاء بالاستحقاق الدستوري الهام كما تم التأكيد على مندوبي المرشحين للرئاسة بعدم القيام بأية عمليات دعائية داخل اللجان ومراعاة الالتزام بالصمت الانتخابي.

يُذكر أنه كان قد تم إجراء أكثر من تجربة من مقر اللجنتين وذلك مع النظام الخاص للهيئة الوطنية للانتخابات ضمانًا لسير العملية الانتخابية بيسر وسهولة طوال أيام الانتخابات الرئاسية.