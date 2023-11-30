 الواقعة تمت أمام والدها.. إحالة دجال هتك عرض طفلة للمحاكمة الجنائية بالجيزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الواقعة تمت أمام والدها.. إحالة دجال هتك عرض طفلة للمحاكمة الجنائية بالجيزة

مصطفى بكر
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 9:47 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 9:47 م

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة دجال متهم بهتك عرض طفلة إلى المحاكمة الجنائية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغا من سيدة تدعى "ز.ع" ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، وهتك عرض نجلتها "ف.أ" 16 سنة، بدعوى تحضير الجن.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، حيث إن الأهالى أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب من والد الطفلة إحضارها لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها فى سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.

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