تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

- وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم 50 قرش لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 8 إلى 15 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

وتراجعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيه.

وانخفض أسعار الجزر 3 جنيهات لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وارتفعت أسعار الفاصوليا جنيها لتتراوح بين 5 إلى 6.5 جنيه.

وزاد سعر الباذنجان 50 قرش ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وثبت سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

وارتفعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وتراجع سعر الخيار البلدي جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وارتفعت أسعار البامية جنيهين لتتراوح بين 34 إلى 40 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ارتفع سعر البرتقال البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وتراجع سعر اليوسفي 1.5 جنيه لتتراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

وارتفع سعر الليمون البلدي 2.5 جنيه ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

وارتفع سعر التين البرشومي جنيها ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وزادت أسعار الجوافة جنيهين لتتراوح بين 6 إلى 14 جنيها.

وهبط سعر الرمان 8 جنيهات ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

وارتفعت أسعارالفراولة 4 جنيهات لتترواح بين 10 إلى 20 جنيها.

وارتفعت أسعار الكانتالوب جنيهين لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.