 رئيس البرلمان العربي: نقدر دور مصر في وقف العدوان وإيصال المساعدات لقطاع غزة - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان العربي: نقدر دور مصر في وقف العدوان وإيصال المساعدات لقطاع غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 2:43 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 2:43 م

أشاد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، بموقف الشعوب الأوربية التي ساهمت في تغيير بعض مواقف الحكومات الأوربية، ما ساعد على انكشاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

يأتي ذلك خلال زيارته إلى معبر رفح البري برفقة أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات حزبية، وتفقد خلاها المساعدات وتبادل الأحاديث مع سائقي الشاحنات، مثمنا جهدهم في الرسالة السامية التي يؤدونها.

كما أكد العسومي، إدانة البرلمان للعدوان، مشيرا إلى السعي لتقديم كل ما يلزم للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة إسرائيل على جرائمها، وكذلك التواصل مع البرلمانات العربية والأجنبية والإقليمية لمواصلة الضغط من أجل وقف العدوان على غزة.

وثمن رئيس البرلمان العربي، الدور الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستقبال الجرحى الفلسطينيين، موجها الشكر لمحافظة شمال سيناء على الجهود المبذولة من أجل الأشقاء الفلسطينيين.


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