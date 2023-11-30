نيس وسان جيرمان يواصلان الصراع على صدارة الدوري الفرنسي

يتطلع فريق نيس لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي، ولو بشكل مؤقت، عندما يحل ضيفا على فريق نانت بعد غد السبت في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ويحتل نيس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان، المتصدر.

وحقق فريق نيس حتى الآن نتائج رائعة في الموسم الحالي من المسابقة، حيث أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي لقاء بالدوري حتى الآن، وحقق خمس انتصارات في آخر ست مواجهات.

وفشل فريق نيس في الفوز على نانت في آخر مواجهتين جمعتهما بالدوري في الموسم الماضي، حيث تعادلا خلالهما. ويأمل نيس في تفادي الخسارة على ملعب لا البوجوار، معقل فريق نانت، خاصة وأنه لم يخسر في آخر ثلاث زيارات.

حيث فاز بمباراتين وتعادل في مباراة. في المقابل، يسعى فريق نانت لتحقيق أول انتصار له بعد ثلاث هزائم وتعادل، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

ورغم عدم تحقيق نانت للفوز في آخر مباراتين بالدوري أمام نيس، إلا أن هناك تفاؤل من أن يتمكن الفريق من تحقيق الفوز خاصة وأن نانت تغلب على نيس في نهائي كأس فرنسا في مايو من العام الماضي.

وفي ذات اليوم أيضا، يلتقي لانس مع ضيفه ليون، في مباراة يبحث فيها ليون عن استعادة توازنه في الدوري لاسيما وأنه لم يحقق سوى انتصار وحيد في الدوري، ويقبع في المركز الأخير.

في المقابل، يسعى فريق لانس لتحقيق انتصاره الثالث في الدوري للتقدم خطوة في جدول الترتيب حيث يحتل حاليا المركز السادس برصيد 19 نقطة.

في الوقت نفسه، يتطلع باريس سان جيرمان للحفاظ على صدارة جدول الترتيب، التي يحتلها برصيد 30 نقطة، عندما يواجه مضيفه لوهافر يوم الأحد المقبل.

ويدخل سان جيرمان اللقاء بعد أن حقق ست انتصارات متتالية بالدوري، كما أنه لم يخسر في آخر تسع مواجهات بالدوري.

وتصب التوقعات في مصلحة سان جيرمان لحصد نقاط المباراة كاملة نظرا لفارق الإمكانات بين الفريقين، ولكن يخشى سان جيرمان من تألق لو هافر مؤخرا، والذي لم يخسر في آخر خمس مواجهات بالدوري.

في المقابل، يريد لو هافر، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة، تحقيق المفاجأة والخروج بنقطة على الأقل أمام سان جيرمان.

ورغم أن الفريق لم يخسر في آخر خمس مواجهات إلا أنه لم يحقق سوى انتصار وحيد وتعادل في أربع مباريات.

والتقى الفريقان في 13 مباراة سابقة، حيث فاز سان جيرمان في عشر مباريات، وفاز لو هافر بمباراتين وتعادلا في مباراة.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأحد، يلتقي موناكو مع مونبيلييه، وتولوز مع لوريان، وستاد بريست مع كليرمون فوت، وليل مع ميتز، ومارسيليا مع رين.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة، عندما يلتقي ستاد ريمس مع ضيفه ستراسبورج.