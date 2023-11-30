حمد إبراهيم: جماهير الإسماعيلي تقدر حجم عمل إيهاب جلال

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وجه حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز المعاون لإيهاب جلال في القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي رسالة لجماهير النادي مع استمرار النتائج السلبية للدراويش في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجاري 2023-2024.

مدرب الإسماعيلي صرح لقناة (MBC) مصر تلفزيونيًا ببرنامج (اللعيب):" نقدر المساندة والدعم المستمر من الجماهير في كل المباريات والتشجيع لأخر دقيقة هناك أمور إيجابية ومعظم الناس في إسماعيلية تعلم حجم العمل المقدم مع إيهاب جلال منذ توليه المسؤولية".

أكمل:" بشكر جميع اللاعبين على مجهودهم في مباراة بيراميدز، كنا نستحق نتيجة أفضل من خسارتنا، وحالة الطرد المبكر أثرت على خطوط الفريق ومعنويات اللاعبين خصوصُا وأننا نواجه منافس قوي يملك عدد كبير من النجوم".

أضاف:" نتمنى تحسن نتائج الفريق في المواجهات المقبلة، نواجه سوء توفيق ونحاول معالجة الأخطاء والحد من أزمة إهدار الفرص السهلة".

أتم:" لدينا أمل كبير في مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لإنهاء أزمة إيقاف القيد على الرغم من الأزمات المالية التي يعيشها الفريق".

وتكبد الإسماعيلي خسارته الخامسة في بطولة الدوري الممتاز أول أمس أمام بيراميدز بنتيجة 2-1، ضمن الأسبوع السابع من المسابقة،