الحكومة: 115مليار جنيه استثمارات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قطاعي الصحة والتعليم في مقدمة أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن خطة العام المالي بقطاع الصحة 2024-2025 تشمل إنشاء 54 مشروعا جديدا بتكلفة 60 مليار جنيه.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستبدأ العام المقبل، لتشمل خمس محافظات جديدة هي المنيا، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح.

وأوضح أن استثمارات قطاع الصحة في هذه المحافظات الخمس؛ ستصل إلى 115 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن عملية التطوير تشمل إنشاء منشآت جديدة ورفع كفاءة المستشفيات القائمة، مشددا على حرص الحكومة على جذب الاستثمارات في القطاعات الرئيسية المستهدفة مثل الزراعة والصناعة والسياحة، باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحكومة تعمل يوميا على استقبال المستثمرين، وزيارة المشروعات، واتخاذ قرارات جادة؛ لتذليل الصعوبات التي تواجههم.