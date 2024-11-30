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نظمت مجموعات مؤيدة لفلسطين اعتصابات وسط العاصمة البريطانية لندن؛ للمطالبة بإنهاء الإبادة الإسرائيلية، وتدخلت الشرطة لفض التجمع بالقوة.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، بأن حركة مطالب الشباب ومجموعات أخرى داعمة لفلسطين نظمت اعتصاماً في ساحة بيكاديللي سيركس، وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإنهاء مذبحة الفلسطينيين والإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد سكان غزة.

واستغل داعمو فلسطين احتشاد الآلاف لواحدة من أكبر ساحات لندن للاستفادة من تخفيضات المراكز التجارية في "الجمعة السوداء"، وهتفوا "لا تسوّق أثناء الإبادة الجماعية"، لحث حكومة المملكة المتحدة على إنهاء جميع تراخيص الأسلحة مع إسرائيل.

في المقابل، اقتحمت شرطة العاصمة الساحة لفض الاعتصام بالقوة واعتقلت عددا من المشاركين في الحدث السلمي.