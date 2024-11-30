أوكرانيا: الحرب الروسية دمرت معظم المطارات المدنية في البلاد

نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس الوزراء دينيس شميهال قوله اليوم السبت، إن 15 مطارا مدنيا في أوكرانيا تضرر منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

وتستكشف أوكرانيا إمكانية فتح مجالها الجوي جزئيا بعد أن أغلقته تماما منذ بداية الحرب. وتقول هيئة الطيران الحكومية إن أوكرانيا لديها 20 مطارا مدنيا، بحسب وكالة رويترز.

ويتعين على الأوكرانيين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج حاليا الانتقال برا إلى الدول المجاورة لاستقلال الرحلات الجوية. وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الشرق، فإن الرحلة خارج أوكرانيا قد تستغرق يوما.

وصرح شميهال خلال مؤتمر عن النقل: «أجرينا تقييما للمخاطر وحددنا احتياجات قوات الدفاع الجوي لفتح المجال الجوي جزئيا».

وأضاف: «تظل القضايا الأمنية والوضع العسكري من الأهمية بمكان في هذا القرار»، موضحًا أن روسيا هاجمت البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا ما يقرب من 60 مرة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى إلحاق أضرار كلية أو جزئية بما يقرب من 300 منشأة و22 سفينة مدنية.

وقال شريك كبير في شركة مارش ماكلينان للوساطة التأمينية، في وقت سابق من هذا الشهر، إن أوكرانيا قد تعيد فتح المطار في مدينة لفيف الغربية في عام 2025 إذا اعتبرت الجهات التنظيمية أنه آمن وجرى اتخاذ قرار سياسي.