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الاتحاد السكندري يحرز لقب كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 8:23 م | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 8:23 م

أحرز نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت، لقب كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة 2024، على حساب نظيره المنامة البحريني بنتيجة 77-63.

احتضنت صالة «مدينة خليفة الرياضية» بمنطقة عيسى في دولة البحرين الشقيقة، مباراة الاتحاد السكندري والمنامة ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة 2024.

حسم رجال سلة الاتحاد السكندري الربع الأول بفارق 4 نقاط، ليأتي بنتيجة 15-11، وعاد فريق المنامة البحريني بقوة في الربع الثاني، الذي انتهى لصالحه بنتيجة 33-31.

ثم عاد فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة في صحوة قوية بالربع الثالث، لينتهي بتقدم زعيم الثغر بنتيجة 53-50.

ووسع فريق الاتحاد السكندري الفارق في الربع الرابع والأخير لـ 14 نقطة، لينتهي اللقاء بفوز سيد البلد بنتيجة 77-63.

وبهذه النتيجة توج نادي الاتحاد السكندري بلقب كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة 2024.


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