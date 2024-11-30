أوكرانيا تعزز خطوط المواجهة المهمة مع تقدم روسيا صوب مدن رئيسية

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، يوم الجمعة، أنه يتم إعادة نشر قوات جديدة في مناطق الخطوط الأمامية المهددة بشدة في بوكروفسك وكوراخوف لمواجهة التقدم الروسي في شرق أوكرانيا.

وقال سيرسكي، على موقع فيسبوك، إن الوحدات التي تم نشرها مؤخرا مزودة بذخيرة وأسلحة إضافية، مؤكدا أن الهدف هو إحباط الخطط الأوسع نطاقا للعدو "التي تتجاوز تلك القطاعات من الخطوط الأمامية".

ووفقا لتقرير هيئة الأركان العامة يوم الجمعة، تتواصل المعارك العنيفة في بوكروفسك وكوراخوف. وتوجد هاتان المدينتان على الجانب الغربي لمنطقة دونباس الصناعية والتعدينية.

وخلف المدينتين، توجد منطقة سهول شاسعة تؤدي إلى نهر دنيبرو. ومن الممكن أن يمهد الاختراق الروسي في هذه المنطقة الطريق أمام مدن رئيسية مثل دنيبرو وزابوريجيا.

وفي حين أن تقدم القوات الروسية جاء بتكلفة كبيرة، فإن تفوقهم الساحق في القوة البشرية والموارد يسمح لهم بدفع القوات الأوكرانية إلى الخلف بشكل متزايد.

يأتي هذ في الوقت الذي عين فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الميجور جنرال ميخايلو دراباتي قائدا جديدا للقوات البرية الأوكرانية.