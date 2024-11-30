جانتس: الاتفاق مع حزب الله يستند لاحتمال اضطرار إسرائيل للعودة للقتال

قال زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني جانتس، اليوم السبت، إن "الترتيب الحالي لوقف إطلاق النار مع حزب الله يستند إلى احتمال أن تضطر إسرائيل للعودة مرة أخرى إلى القتال".

وأضاف: "يجب أن تتمتع إسرائيل بحرية العمل ضد أي تهديد من قوات حزب الله حتى وإن لم يكن قريبا من الحدود"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، 14 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ فجر الأربعاء الماضي إلى 32، وفق حصيلة أعدتها وكالة "الأناضول" للأنباء استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية.

ويومي الأربعاء والخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي 18 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار تركزت في جنوب لبنان.

وأكد الجيش اللبناني خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة، لافتا إلى أن قيادته تتابع الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أكد التزام كل من لبنان وإسرائيل بالقرار 1701 الداعي إلى وقف شامل للعمليات القتالية، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني واليونيفيل.