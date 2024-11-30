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دعت نقابة الصحفيين الزملاء الراغبين في الانضمام للجان التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر السادس لاجتماع موسع الثالثة عصر الثلاثاء القادم الموافق 3 ديسمبر 2024، بحضور ممثلين عن مجلس النقابة والأمانة العامة للمؤتمر.

ويتضمن الاجتماع الذي ينعقد في مبنى النقابة مناقشة خطة العمل المتعلقة بتنظيم والتحضير للمؤتمر خلال الفترة القادمة، بما يضمن خروجه بصورة تليق بالجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين المصريين.

وكانت النقابة أعلنت عن دعوتها للزملاء الراغبين في الانضمام للجان التنظيمية والتحضيرية وسجل عشرات الزملاء أسماءهم بالفعل.

وتتلقى النقابة طلبات الزملاء الراغبين في الانضمام لعضوية اللجان على عبر واتس اب على رقم 01099744659.