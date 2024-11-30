الإسكان الاجتماعي يوضح آليات تخصيص وحدات سكن لكل المصريين والطلبات المقبولة

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإقبال الكبير على شراء كراسات شروط برنامج «سكن لكل المصريين»؛ شهادة ثقة في البرنامج ونجاحه خلال السنوات العشر الماضية بالرغم من ارتفاع الأسعار.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة تقارب 50% من قيمة الوحدة، مشيرة إلى أن أزمة السكن أصبحت أقل حدة.

وحول مد فترة شراء كراسات الشروط لمدة 7 أيام إضافية، أوضحت أن القرار يهدف إلى طمأنة المواطنين، مؤكدة أن الشراء في اليوم الأول أو الأخير متساوي الفرص، مشددة أن طبع الكراسات مستمر طالما هناك طلب.

وأضافت أن الأولوية في التخصيص ستكون للمتزوجين الذين يعولون أسرة، ثم المتزوجين بدون أطفال، ثم الأعزب، موضحة أنه حتى لو اشترى أعزب كراسة الشروط أولا؛ فإن أولويته ستكون الأخيرة.

وأوضحت أن الوحدات تستهدف الفئة العمرية من 21 إلى 50 عاما وبحد أقصى للدخل 15 ألف جنيه للأسرة و12 ألف جنيه للأعزب، و25 ألف جنيه للأسرة و20 ألف جنيه للأعزب من فئة متوسطي الدخل.

ونوهت إلى إجراء فرز الطلبات وفقا للشروط بحال تجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة 78 ألف وحدة، وإبلاغ المرفوضين مع إتاحة فرصة التظلم يجري بعدها ترتيب الطلبات المقبولة وفقا للأولويات السابقة، مع منحهم الأولوية في الطروحات المقبلة.

وأشارت إلى أن أسعار الوحدات تتراوح بين 184 ألف جنيه للوحدة 75 مترا في المنيا، و700 ألف جنيه في برج العرب، لافتة إلى تقسيطها على 23 سنة بحيث يقسط المقدم على أول 3 سنوات، ثم سداد الباقي على 20 سنة بفائدة 8% متناقصة.