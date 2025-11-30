ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد وضع المدافع الإنجليزي مارك جويهى، لاعب كريستال بالاس، ضمن أولوياته للتعاقد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع ديفينسا سنترال، فإن النادي الملكي يخطط لضم جويهى في صفقة انتقال حر مع انتهاء عقده مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الحالي، ليصبح أحد أبرز الخيارات لتعزيز الخط الخلفي.

ويأتي اهتمام ريال مدريد بالمدافع الإنجليزي بعد اتخاذ قرار بالتراجع عن السعي وراء ضم الفرنسي إبراهيما كوناتيه، مدافع ليفربول، وذلك بسبب تراجع مستواه هذا الموسم.

جدير بالذكر أن ليفربول نفسه أبدى اهتمامًا بضم جويهى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مما قد يشعل المنافسة على اللاعب في الأشهر القادمة.