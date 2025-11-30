يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 24 12

6 ـكتوبر 24 12

بنها 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 23 11

رفح 23 11

رأس سدر 22 12

نخل 23 10

كاترين 21 07

الطور 26 16

طابا 23 14

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 19 09

رأس غارب 28 17

الغردقة 28 18

سفاجا 29 18

مرسى علم 30 19

شلاتين 29 24

حلايب 27 23

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 27 24

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 26 09

سوهاج 28 12

قنا 31 14

الأقصر 26 15

أسوان 31 17

الوادي الجديد 26 08

أبوسمبل 31 19

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



المدينة العظمى الصغرى



مكة المكرمة 33 21

المدينة المنورة 32 17

الرياض 31 17

المنامة 26 20

أبوظبي 29 19

الدوحة 28 19

الكويت 28 16

دمشق 20 06

بيروت 22 18

عمان 19 08

القدس 20 12

غزة 24 17

بغداد 26 16

مسقط 27 20

صنعاء 20 03

الخرطوم 36 24

طرابلس 18 11

تونس 18 08

الجزائر 16 09

الرباط 20 07

نواكشوط 30 20



• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



المدينة العظمى الصغرى



أنقرة 12 03

إسطنبول 15 08

إسلام آباد 21 07

نيودلهي 24 12

جاكرتا 34 24

بكين 12 01-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 17 07

أثينا 17 07

روما 13 08

باريس 09 02

مدريد 11 01-

برلين 09 03

لندن 08 04

مونتريال 02 07-

موسكو 05 03

نيويورك 10 03

واشنطن 07 00

أديس أبابا 23 07