رئيس الأركان اللبناني: الجيش هو خط الدفاع الأول في وجه إسرائيل والإرهاب

اعتبر رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم، خلال تفقده اليوم الأربعاء قيادة لواء المشاة الثالث، وقيادة فوج الحدود البرية الثالث شرق لبنان، أن الجيش هو خط الدفاع الأول في وجه إسرائيل والإرهاب.

وتفقد رئيس الأركان قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين، حيث استمع إلى إيجاز حول المهام التي يضطلع بها اللواء في حفظ الأمن وتوقيف المطلوبين ضمن قطاعه، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش مساء اليوم.

وانتقل رئيس الأركان إلى قيادة فوج الحدود البرية الثالث في عيتا الفخار "واطلع على الإجراءات المتخذة من قبله لضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية ومنع أعمال التهريب والتسلل".

واعتبر اللواء العرم خلال لقائه الضباط والعسكريين أن "الجيش هو خط الدفاع الأول في وجه العدو الإسرائيلي الطامع بالثروات الوطنية، والإرهاب الذي يتحيَّن كل فرصة لاستهداف المدنيين الآمنين محاولاً ضرب الاستقرار الأمني في البلاد".

وأكد أن "الأحداث التي يمر بها لبنان تتطلب من العسكريين التحلي باليقظة والوعي والمسؤولية والالتزام والبقاء على الجهوزية التامة، التي لا تكتمل إلا بالمواظبة على التدريب لبلوغ أعلى المستويات".

وأضاف "أنتم ضمير الوطن وقبضة الجيش في صون البلاد وسيادتها".