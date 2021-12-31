 عمرو فهيم يوصف الحل المثالي لإعادة الإسماعيلي للانتصارات - بوابة الشروق
الجمعة 31 ديسمبر 2021 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

عمرو فهيم يوصف الحل المثالي لإعادة الإسماعيلي للانتصارات

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 11:56 م

قال عمرو فهيم نجم الإسماعيلى السابق والمدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن الدراويش يحتاج لتدعيم صفوفه بأكثر من لاعب في كل مركز.

وتابع: «اللاعبون لديهم فرصة كبيرة في التكاتف مع بعضهم لخروج الفريق من أزمته مع بداية استئناف مسابقة الدورى العام، خاصة أن الجميع يعلم جيدًا قيمة الدراويش».

وأضاف: «كأس الرابطة خير إعداد قوى للجهاز الفنى الحالى من أجل الاستفادة منها في كل الجوانب بعد التدعيم أيضًا في يناير المقبل ببعض العناصر الجديدة».

وأشار: «اللقاءات المقبلة في مسابقة الدورى الممتاز ستكون مباريات كؤوس من أجل استعادة الدراويش بريقه، ولأن جميع متابعى الكرة المصرية حزين على ما وصل إليه الدراويش».

وأوضح: «هذه الفترة تحتاج لمساندة مشجعى الفريق مثلما كان يحدث في وقت الانتصار فلابد من مواصلة دعمهم».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك