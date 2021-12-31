عمرو فهيم يوصف الحل المثالي لإعادة الإسماعيلي للانتصارات

قال عمرو فهيم نجم الإسماعيلى السابق والمدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن الدراويش يحتاج لتدعيم صفوفه بأكثر من لاعب في كل مركز.

وتابع: «اللاعبون لديهم فرصة كبيرة في التكاتف مع بعضهم لخروج الفريق من أزمته مع بداية استئناف مسابقة الدورى العام، خاصة أن الجميع يعلم جيدًا قيمة الدراويش».

وأضاف: «كأس الرابطة خير إعداد قوى للجهاز الفنى الحالى من أجل الاستفادة منها في كل الجوانب بعد التدعيم أيضًا في يناير المقبل ببعض العناصر الجديدة».

وأشار: «اللقاءات المقبلة في مسابقة الدورى الممتاز ستكون مباريات كؤوس من أجل استعادة الدراويش بريقه، ولأن جميع متابعى الكرة المصرية حزين على ما وصل إليه الدراويش».

وأوضح: «هذه الفترة تحتاج لمساندة مشجعى الفريق مثلما كان يحدث في وقت الانتصار فلابد من مواصلة دعمهم».