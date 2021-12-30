قالت الفنانة سلوى خطاب، إنَّ بدايتها الفنية كانت مع الفنان عادل إمام، مؤكدة أنّها لم تدرك هذا الأمر في حينه، وكانت تتعجب من الوقوف أمامه.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "وشوشة" على شاشة "النهار"، مساء الخميس، أنّ المخرج سيد طنطاوي هو من رشّحها للمشاركة في العمل، وكانت طالبة في ذلك الوقت، موضحة أنها تركت كلية التجارة من أجل الفن.

وأشارت خطاب، إلى أنّها جدتها لم تُصدِّق هذا الأمر، مُرجعة الفضل إلى جدتها في أي نجاح تحققه خلال مسيرتها الفنية.

وتحدّثت عن علاقتها بجدتها قائلة: "العلاقة كانت من نوع خاص.. كنت باحس إننا توأم.. مكنتش باقدر أفارقها خالص.. كنت طول الوقت معاها.. كان بينا التصاق غير عادي".

وأكّدت أنّها تعلمت الكثير من جدتها، مثل حب القراءة سواء الكتب أو المجلات، وأيضًا الكفاح في الحياة وأن يكون الشخص صلبًا في أمام التحديات التي يمكن مواجهتها.