 الاتحاد السكندري يهزم الأهلي.. ويتصدر دوري سوبر السلة - بوابة الشروق
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الاتحاد السكندري يهزم الأهلي.. ويتصدر دوري سوبر السلة

علي البحيري
نشر في: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 8:42 م | آخر تحديث: الخميس 30 ديسمبر 2021 - 8:42 م

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد مرعي على نظيره الأهلي والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجستي بوش، بنتيجة 100 - 85 في الجولة السابعة من الدور الترتيبي لدوري السوبر

وهيمن الاتحاد على اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 22 - 17 للاتحاد

الفترة الثانية: 51 - 36 للاتحاد

الفترة الثالثة: 72 - 53 للاتحاد

الفترة الرابعة: 100 - 85 للاتحاد

ومن المقرر، أن يلتقي زعيم الثغر في الجولة المقبلة مع نظيره المصرية للإتصالات، فيما يلتقي الشياطين الحمر مع فريق سبورتنج السكندري.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3 - 2.


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