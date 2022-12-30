محكمة بميانمار تقضي بسجن الزعيمة السابقة أونج سان سوتشي لمدة 7 أعوام

قضت محكمة في ميانمار اليوم /الجمعة/ بسجن زعيمة البلاد السابقة "أونج سان سوتشي" لمدة سبعة أعوام عقب إدانتها في خمسة اتهامات تتعلق بالفساد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن هذه القضية تعد الأحدث ضمن سلسلة من القضايا ضد سوتشي البالغة من العمر 77 عاما منذ أن أطاح الجيش بحكومتها المنتخبة في أوائل العام الماضي.

وأشارت القناة إلى أنه بهذا الحكم، تواجه سوتشي الآن عقوبة السجن لمدة 33 عاما.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر -في 22 ديسمبر الجاري- قرارا بشأن ميانمار هو الأول منذ 74 عاما ليطالب بإنهاء العنف ويحث المجلس العسكري على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الزعيمة المخلوعة أونج سان سوتشي.