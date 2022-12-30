مي عمر أول مصرية تحصد المركز الثامن فى مسابقة أجمل 100 وجه

حصلت الفنانة مي عمر على المركز الثامن بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم، كأول مصرية تصل للنهائيات وتتفوق على بعض النجمات العالمية.



وعبرت مى عمر عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلة :"سعيدة جدًا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم و حصولي علي المركز الثامن، وإني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات".

وأضافت :"وكمان في العشرة الأوائل متقدمة علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان التى حصلت علي المركز الـ ١٢، أكتر من حد من مصر إترشح للتصفيات قبل كده ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات.

وأختتمت مى حديثها قائلة: "دي حاجة مفرحاني عشان سببين، الأولي إني كسبت في مسابقه عالمية مهمة زي دي والحاجه التانية إني اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو إنتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء.

يذكر أن مى عمر قدمت عدد من البطولات فى السينما والدراما، وعرض لها مؤخرا مسلسلات "لؤلؤ" و "نسل الأغراب"، ويعرض لها حاليا في السينمات فيلم "تحت تهديد السلاح".