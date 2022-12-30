مستشارة الرئيس: 15 ألف مفقود في أوكرانيا منذ بداية الحرب

أفادت أليونا فيربيتسكا مستشارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأن آلاف الجنود والمدنيين مفقودين في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي للبلاد في نهاية فبراير الماضي.

وقالت فيربيتسكا لمجموعة "ريداكتسيونيتسفارك دويتشلاند" الإعلامية الألمانية "أر إن دي" في تصريحات ستنشر اليوم الجمعة إن "روسيا أكدت حاليا وجود 3392 أسير حرب أوكراني، لكن في أوكرانيا يعتبر حوالي 15 ألف شخص في عداد المفقودين، من بينهم العديد من المدنيين".

وتابعت فيربيتسكا، التي تعمل أمينة مظالم لحقوق الجنود الأوكرانيين، إن مصير هؤلاء الأشخاص غير مؤكد تماما.

وأضافت: "لا نعرف ما حدث لهم". "هل هم أيضا أسرى حرب لدى روسيا، هل تم أخذهم من الأراضي التي تحتلها روسيا أو ربما قتلوا قبل فترة طويلة؟".

وقالت فيربيتسكا، التي تعمل أيضا مستشارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتساعد في البحث عن الأشخاص المفقودين، إن حالة عدم اليقين هذه كانت صعبة بشكل خاص على قدرة الأقارب على التحمل.

وأشارت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا إلى أنه يتم نقل عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال، من الأراضي المحتلة إلى روسيا.