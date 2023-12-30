 أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ12 سفينة حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ12 سفينة حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف


نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 10:40 ص | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 10:40 ص

أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بثمان سفن البحر الأسود، منها ثلاث حاملات صواريخ كاليبر على متنها 16 صاروخا.

وأضاف بيان للقوات البحرية "اليوم الموافق 30 ديسمبر، تحتفظ روسيا بـ8 سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر آزوف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء"يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بثلاث سفن حربية في البحر المتوسط، من بينها حاملتي صواريخ كاليبر على متنهما 16 صاروخا.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.


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