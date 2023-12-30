كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة TBG مضادة للتحصينات

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات.

ونوهت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت، أن «عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة (الياسين 105) في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس».

وأضافت أن «عناصرها تمكنوا من من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

كما ذكرت أن «عناصرها دكوا تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون».

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا إسرائيليا خلال اشتباكات بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت: «مجاهدو القسام يشتبكون مع القوات الخاصة الصهيونية المتوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ويوقعون أكثر من 20 جنديًا بين قتيل وجريح».

وذكرت أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة «شواظ» في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقالت إن عناصرها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين وناقلتي جند بقذائف «الياسين 105» وفجروا عبوة «شواظ» في دبابة ثالثة، بمناطق الاشتباك جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت كتائب القسام، بتدمير ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة «الياسين 105».

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة «شواظ» شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى استهداف عناصرها لدبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105» شمال مخيم البريج وسط القطاع.