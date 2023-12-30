ميلان يعبر ساسولو وينفرد بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي

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انفرد ميلان بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ساسولو 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة.

على ملعب سان سيرو، تقمص الأمريكي كريستيان بوليسيتش دور البطولة وقاد ميلان للفوز على ساسولو بهدف سجله في الدقيقة 59.

ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في الثالث وتوقف رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب مارك أنطونيو بينتجودي، سجل لوم تشاونا هدفا في الدقيقة 48 ليقود ساليرنيتانا للفوز على مضيفه فيرونا.

ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير وتوقف رصيد فيرونا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.