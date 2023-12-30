بولندا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي بعد اختراق صاروخ مجالها الجوي

استدعت وزارة الخارجية البولندية القائم بالأعمال في السفارة الروسية، أمس الجمعة، وسلمته مذكرة احتجاج تطلب من موسكو توضيحا فيما يتعلق باختراق صاروخ روسي المجال الجوي البولندي أمس الأول.

وأفاد بيان للوزارة في وارسو، بأن المذكرة دعت روسيا إلى توضيح "واقعة انتهاك المجال الجوي البولندي بصاروخ كروز، ودعت روسيا إلى الوقف الفوري لهذا النوع من الأنشطة".

وذكرت وسائل الإعلام البولندية، أن مئات الجنود استأنفوا اليوم السبت، البحث عن حطام الصاروخ الذي ربما يكون سقط داخل البلاد.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة البولندي فيسلاف كوكولا، أمس الجمعة، أنه بناء على ما رصدته أجهزة الرادار، انتهك صاروخ روسي المجال الجوي لبولندا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ووفقًا للمعلومات، تواجد الصاروخ في المجال الجوي لبولندا لنحو 3 دقائق، وحلق لمسافة أكثر من 40 كيلومترا.