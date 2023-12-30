الأوقاف: 1250 مسجدا لتنفيذ برنامج ختم القرآن الكريم قبل نهاية يناير المقبل

قررت وزارة الأوقاف، تطبيق برنامج ختم القرآن الكريم في 1250 مسجدا على مستوى الجمهورية قبل نهاية يناير 2024م، وسوف تنشر لاحقًا أسماء المساجد المشاركة في البرنامج بكل محافظة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار تكثيف وزارة الأوقاف لبرامجها في خدمة القرآن الكريم.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تحقيق صكوك الإطعام لعام 2023، بالمديريات الإقليمية أكثر من 100%، حيث ضاعفت المديريات الإقليمية، ما تم جمعه من صكوك إطعام العام الحالي.

ونوهت الوزارة، بأنه بلغ إجمالي حصيلة عام 2023، من صكوك الإطعام (232093) صك إطعام بإجمالي 69.627.900 جنيه، بزيادة 117728 صك إطعام عن العام الماضي 2022، بإجمالي 35.318.400 جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 103%.