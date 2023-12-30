 المرصد السوري: مقتل 10 من الميليشيات الموالية لإيران في ضربات جوية قرب الحدود السورية - العراقية - بوابة الشروق
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المرصد السوري: مقتل 10 من الميليشيات الموالية لإيران في ضربات جوية قرب الحدود السورية - العراقية

القاهرة - (د ب أ)
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 2:11 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل عشرة من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم 3 من الجنسية السورية، وإصابة نحو 30 آخرين في ضربات جوية قرب الحدود السورية - العراقية.

وأضاف المرصد، أن الضربات استهدفت مواقع تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران، في مدينة "البوكمال" وقافلة تابعة لها، كانت قادمة من العراق المجاورة.

وتابع المرصد، أن قائمة القتلى، شملت 3 من الجنسية السورية و7 من جنسيات غير سورية، وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود أكثر من 27 مصابا من الميليشيات، بعضهم في حالات خطيرة.

وتكثف الميليشيات الموالية لإيران هجماتها على قواعد عسكرية أمريكية، في سوريا والعراق، في الأسابيع الأخيرة، ردًا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

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