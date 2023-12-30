محمد فؤاد يتحدث عن سبب انقطاعه المؤقت عن الغناء: الناس بتظهِر الحاجة الوحشة

قال المطرب محمد فؤاد، إنّ ظل فترة طويلة (قبل عامين) يتعمد فيها عدم الظهور على الساحة الفنية.



وخلال مقابلة مع برنامج «كلام الناس» الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء السبت، تحدث عن سبب غيابه قائلا: «الناس بيبقوا قاصدين يخبوا الحاجة الحلوة ويظهروا الحاجة الوحشة».



وأضاف أن الأمور غير الجيدة التي هي تصنع التفاعل وتثير الجدل، ما يجعل البعض يحرص على إظهارها، ما دفعه للاختفاء فترة طويلة.



وأشار إلى أن هذا الأمر سبب ما سمّاها «المصائب» التي تتضح في عدم ظهور أي أخبار جيدة.



ونوه بأنه كان ضحية هذا الأمر (عبر إظهار أمور غير جيدة عنه)، متابعا: «أنا قلت مش هغني وأنا مش مبسوط ومش هغني بالعافية، لإني عمري ما غنيت وأنا مش مبسوط».