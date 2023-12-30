العشائر الفلسطينية تستنكر تصريحات نتنياهو بتعزيز مكانتها للسيطرة على قطاع غزة

استنكرت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، بشدة، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إمكانية تعزيز دور العشائر للسيطرة على قطاع غزة

وحذر عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان حصلت "الشروق" على نسخة منه، من مثل هذه التصريحات المرفوضة والمشبوهة والتي تسعى من خلالها دولة الاحتلال بالتغطية على فشلها في غزة إلى خلق البلبلة والفتنة في المجتمع الفلسطيني.

وحيا المفوض العام للعشائر الفلسطينية الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكداً أن "العشائر والعائلات الفلسطينية تمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية البطلة التي مرغت أنف الاحتلال في رمال غزة".

وطالب المصري بقرار وطني "يرتقي إلى مستوى التضحيات وعظمتها والإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة موحدة وطنية لتعزيز صمود الناس ولتفويت الفرص على كل مخططات العدو الصهيوني".

ودعا كل الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، وضمان إيواء المواطنين لحين إعادة الإعمار وإجراء انتخابات عامة تعيد بناء المؤسسات الفلسطينية، وتضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني لحين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.