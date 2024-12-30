حرص المطرب اللبناني راغب علامة، على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل أحمد عدوية، الذي وفته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ79 عاما بعد صراع طويل جدا مع المرض.

وكتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الرحمة لروح الفنان الكبير أحمد عدوية.. الخبر مزعج.. تعازينا الحارة لأهله وأصحابه ولمحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده".

ويعد أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحدا من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو"، التي أصبحت رمزا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي.

وشكل عدوية، حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

ويعد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين، كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدى تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.