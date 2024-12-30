شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الإثنين، إثر قصف الاحتلال جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، إثر قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا البلد.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا يقع خلف المستشفى الأردني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين.

وهذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.