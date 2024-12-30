﻿ترامب يخسر استئنافا على حكم تشهير بقيمة 5 ملايين دولار

أيدت محكمة استئناف اتحادية، الاثنين، حكماً بتغريم دونالد ترامب 5 ملايين دولار لصالح إي. جان كارول، كانت قد أصدرته هيئة محلفين ضد الرئيس الأمريكي المنتخب بعدما أدانته بالإعتداء الجنسي والتشهير بعد ذلك بكاتبة العمود السابقة.

وصدر الحكم عن منصة قضاء مكونة من 3 أعضاء بالدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأمريكية بمانهاتن، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ويتعلق الحكم الصادر في مايو 2023 بواقعة حدثت عام 1996 تقريباً، في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن، حيث قالت كارول إن ترمب اغتصبها، وبشأن منشور على موقع "تروث سوشيال" في أكتوبر 2022 نفى فيه ترمب ادعاء كارول ووصفه بأنه أكذوبة.

ورغم عدم اتفاق هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في مانهاتن على ارتكاب ترامب لجريمة الاغتصاب، فإنهم حكموا لكاتبة العمود السابقة بمجلة "إيل" بمبلغ 2.02 مليون دولار عن تهمة الاعتداء الجنسي و2.98 مليون دولار عن تهمة التشهير.

إنكار ترامب

وأمرت هيئة محلفين مختلفة ترامب في يناير بدفع 83.3 مليون دولار لكارول بتهمة التشهير بها والإضرار بسمعتها في يونيو 2019، عندما أنكر لأول مرة ادعاءها بالاغتصاب.