ماذا قالت روسيا عن التهديد الأمريكي بضربة عسكرية على إيران؟

علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن واشنطن ستدعم توجيه ضربة عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد إيران، إذا حاولت استعادة قدراتها النووية، بتأكيد أنه على جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين: "نعتقد أنه من الضروري الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، ونعتقد، قبل كل شيء، أن الحوار مع إيران ضروري"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن روسيا ستواصل تعزيز علاقاتها الوثيقة مع إيران.

وكان ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ⁠نتنياهو، قد ألمح خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس الاثنين، إلى ⁠أن ⁠طهران ربما تعمل لاستعادة برامج التسليح بعد الضربة التي شنتها واشنطن في يونيو الماضي.

وأكد الرئيس الأمريكي: "لن نسمح لها باستعادة قدراتها النووية مجدداً"، فيما تنفي إيران امتلاكها برنامجاً لأسلحة نووية