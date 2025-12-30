 ماذا قالت روسيا عن التهديد الأمريكي بضربة عسكرية على إيران؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 2:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

ماذا قالت روسيا عن التهديد الأمريكي بضربة عسكرية على إيران؟

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 12:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 12:41 م

علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن واشنطن ستدعم توجيه ضربة عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد إيران، إذا حاولت استعادة قدراتها النووية، بتأكيد أنه على جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين: "نعتقد أنه من الضروري الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، ونعتقد، قبل كل شيء، أن الحوار مع إيران ضروري"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن روسيا ستواصل تعزيز علاقاتها الوثيقة مع إيران.

وكان ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ⁠نتنياهو، قد ألمح خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس الاثنين، إلى ⁠أن ⁠طهران ربما تعمل لاستعادة برامج التسليح بعد الضربة التي شنتها واشنطن في يونيو الماضي.

وأكد الرئيس الأمريكي: "لن نسمح لها باستعادة قدراتها النووية مجدداً"، فيما تنفي إيران امتلاكها برنامجاً لأسلحة نووية

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك