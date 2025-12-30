تونس وتنزانيا يصعدان معا لدور الـ16 بعد تعادل مثير في أمم أفريقيا

تعادل منتخب تونس مع نظيره تنزانيا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة بالمغرب والتي تستمر حتى 18 يناير المقبل. بهذا التعادل، تأهلا المنتخبان معًا إلى دور الـ16 من البطولة.

تقدّم نسور قرطاج في النتيجة عبر إسماعيل الغربي من ركلة جزاء في الدقيقة 40، قبل أن يدرك منتخب تنزانيا التعادل في الشوط الثاني عن طريق فيصل سالوم، ليحسم التعادل المباراة.

ويعد هذا التعادل نتيجة مهمة للطرفين، حيث حافظت تونس على صدارة المجموعة أو مركزها المؤهل، فيما تأكد تأهل تنزانيا بصعوبة، في تأكيد على المستوى المتقارب بين الفريقين خلال مرحلة المجموعات.

المباراة شهدت أداءً متوازنًا، مع اعتماد تونس على الهجمات المنظمة من الوسط للأمام، بينما اعتمد منتخب تنزانيا على المرتدات السريعة لاستغلال الفراغات الدفاعية، ما جعل اللقاء مثيرًا للجمهور حتى اللحظات الأخيرة.

بهذا الشكل، ينضم كل من تونس وتنزانيا إلى الدور ثمن النهائي، حيث ينتظر كل منهما مواجهة تحديات أكبر أمام الفرق المتأهلة من المجموعات الأخرى، في سعيهما للتقدم نحو الأدوار النهائية للبطولة.