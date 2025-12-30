قائد أنجولا يعلن اعتزال اللعب الدولي رغم أمل التأهل في كأس الأمم الإفريقية

فاجأ فريدي، قائد منتخب أنجولا، جماهير كرة القدم بإعلانه اعتزال اللعب الدولي عقب التعادل السلبي أمام منتخب مصر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وجاء قرار فريدي المفاجئ رغم أن منتخب أنجولا لا يزال يحتفظ بفرصة قائمة للتأهل إلى دور الـ16، ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، وهو ما زاد من دهشة المتابعين لقراره.

وقدم قائد «بالانكاس نيغراس» أداءً قويًا أمام المنتخب المصري، تُوّج على إثره بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قبل أن يظهر متأثرًا بشكل واضح عقب صافرة النهاية، حيث لم يتمالك دموعه خلال حديثه لوسائل الإعلام.

وقال فريدي: «من الصعب عليّ التحدث، لأن هذه قد تكون آخر مباراة لي مع المنتخب الوطني. قدمت كل ما لدي من أجل الفوز ومحاولة التأهل للدور المقبل، لا أعرف ماذا حدث».

وأضاف: «اليوم ينتهي الحلم، ولم تعد لدي القوة على الكلام».

واختتم منتخب أنجولا مشواره في دور المجموعات بحصيلة تعادلين وخسارة واحدة، ليبقى مصيره معلقًا بنتائج بقية المجموعات، في انتظار معرفة ما إذا كان سيتمكن من حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، بينما أسدل قائده الستار على مسيرته الدولية بقرار غير متوقع.