وزير البترول أمام النواب: سعينا لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة استهدفت تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

جاء ذلك خلال بيان وزير النقل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد؛ للاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 /2020).

وقال الملا إن الوزارة عملت على جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية في العديد من المناطق وخصوصا في منطقة البحر الأحمر وهي أول مرة.

وأضاف أن الوزارة قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة للبحث والاستكشاف في القطاع النفطي، مؤكدا أن مجلس النواب أسهم في تحقيق هذا النجاح عبر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات والشراكات الجديدة اتسمت بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.

ولفت إلى أن هذه الاكتشافات أسفرت عن تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز 47 زيت خام + 15 غاز بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط خلال عام 2020.

وأشار إلى الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.