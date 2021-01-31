ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 298 ألفا و913

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 298913 بعد تسجيل 2631 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3031 بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 2629 من بين المقيمين،و 2 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 298913 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 3031 منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.

ويشهد لبنان حالة طوارىء صحية منذ 14 يناير الحالي، قضت بإقفال البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.

ومدد إقفال البلاد بشكل كامل حتى 8 فبراير المقبل، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

واستثنى من قرار منع الولوج والخروج إلى الشارع بعض المؤسسات العامة المتعلقة بتسيير أمور الناس اليومية، إضافةً إلى الإعلاميين.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية كانون ثان/يناير الحالي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين والنقص في أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، وبلوغ القدرة الاستيعابية لقسم كورونا في العديد من المستشفيات حدها الأقصى.

وسوف تبدأ عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان في شباط/فبراير المقبل.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.