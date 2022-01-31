البورصة تعاود الصعود

عادت البورصة إلى الصعود، اليوم الإثنين، بعد هبوط طويل، وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة بنسبة محدودة، هي 0.3%، ووصل إلى مستوى 11490 نقطة.

وتراجعت البورصة المصرية طوال جلسات الأسبوع الماضي الاربع، إذ كان يوم الخميس عطلة بمناسبة عيد الشرطة، وخسر المؤشر الرئيسي نحو 2 ٪.

وفي الأسبوع قبل الماضي، انخفض المؤشر الرئيسي إلى أقل مستوياته في أربعة أسابيع، وأغلق جلسة الخميس عند 11,731 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "إن المؤشر ما يزال يختبر مستوى دعمه المهم 11,500 نقطة..في حالة أن المؤشر حافظ على تحركه أعلى المستوى الحالي وارتد، يقف مستوى المقاومة الأول عند 11,670 نقطة، ويليه مستوى 11,750 نقطة".