تفاصيل مشاركة أبو جبل والونش بمباراة الكاميرون

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل مشاركة محمد أبوجبل حارس مرمى المنتخب في مباراة الكاميرون المقبلة، وكذلك أحمد حجازي وحمدي فتحي.

وقال الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب قام بتدريباته الطبيعية اليوم، لافتًا إلى أنه لم يتم التأكد من مشاركة محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

وأضاف، أن اللاعب أحمد حجازي لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة، مؤكدًا- في ذات السياق- جاهزية حمدي فتحي والونش.

وعن المشادة التي وقعت بالأمس؛ عقب فوز منتخب مصر بالمباراة أمام نظيره المغربي، أكد أن الأمور تسير على ما يرام بعد المشادة التي وقعت بين أحد لاعبي مصر والمغرب؛ مؤكدًا أنه سوء تفاهم وانتهى بالتصالح.

وتابع أن هذه المشادة انتهت في وقتها «بدر بانون جه سلم علينا كلنا؛ ودخلت لقيت الناس كلها واقفين مع بعض»، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أزمة من ناحية منتخب مصر مع الاتحاد الإفريقي «إن شاء الله مفيش حاجة».

وأوضح أن كل التركيز منصب على يوم الخميس المقبل لمباراة الكاميرون في المربع الذهبي.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الكاميروني في المربع الذهبي في مباراة بالدور نصف النهائي بكأس أمم إفريقيا؛ وسيصعد الفائز بالدور النهائي لملاقاة الفائز من مباراة السنغال وبوركينا فاسو.