البرلمان العراقي يقبل 25 مرشحا على منصب رئيس الجمهورية

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أعلن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، قبول 25 مرشحا للتنافس على منصب رئاسة جمهورية العراق للسنوات الأربعة المقبلة.

وقالت الأمانة العامة للبرلمان، في بيان صحفي اليوم إنه "استنادا إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فإن الأمانة العامة تنشر قائمة بأسماء المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية البالغ عددهم 25 شخصا.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة مخصصة لانتخاب الرئيس العراقي الجديد في السابع من الشهر المقبل.

وتشير توقعات عراقية إلى أن التنافس على منصب رئاسة الجمهورية سينحصر بين الرئيس العراقي الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومنافسه هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.