الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو

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أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الاثنين، تعليق عضوية بوركينا فاسو، على خلفية انقلاب 24 يناير، الذي أطاح بالرئيس روش مارس كريستيان كابوري.

جاء هذا في تغريدة عبر الحساب الرسمي لمجلس السلام والأمن التابع للتكتل المكوّن من 15 بلدا على موقع التوينات القصيرة "تويتر"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المجلس إنه صوت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت قيادات في الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا بشكل يومي حتى إشعار آخر.

وكانت البلاد شهدت، الفترة الماضية، احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.