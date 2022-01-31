وزير الخارجية الروسي يتباحث هاتفيا غدا مع نظيره الأمريكي بشأن أوكرانيا

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يتباحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن غدا الثلاثاء، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر بشأن أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

في غضون ذلك، تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من وضع حزمة عقوبات ضد موسكو حال قيامها بغزو أوكرانيا.

كما يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء اتصال هاتفي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم.

وقال ماكس بلاين المتحدث باسم جونسون للصحفيين "هدفنا هو الاستمرار في تشجيع روسيا على انتهاج مسار دبلوماسي من أجل خفض التصعيد والتراجع عما يمكن أن يكون عملا مكلفا للغاية، إذا مضت قدما وارتكبت أي عدوان".